पाकिस्तान के महान लेग स्पिनर अब्दुल कादिर का 63 वर्ष की उम्र में निधन

पाकिस्‍तान के महान लेग स्पिनर अब्‍दुल कादिर का 63 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान के लिए 16 साल क्रिकेट खेला और 67 टेस्‍ट मैचों में 236 तथा 04 वनडे मैचों में 132 विकेट चटकाए। उन्होंने 5 वनडे मैचों में पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम की कप्‍तानी भी की। क्रिकेट से संन्यास के बाद वह कॉमेंटेटर बन गए। कादिर ने पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के मुख्‍य चयनकर्ता पद भी संभाला। पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया, 'पीसीबी उस्‍ताद अब्‍दुल कादिर के निधन से सकते में हैं और उनके परिवार व दोस्‍तों को गहरी संवदेनाएं व्‍यक्‍त करता है।' कादिर का जन्म 15 सितम्‍बर 1955 को लाहौर में हुआ था। कादिर ने 1983 और 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला।

PCB is shocked at the news of 'maestro' Abdul Qadir's passing and has offered its deepest condolences to his family and friends. pic.twitter.com/NTRT3cX2in