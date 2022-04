एक सप्ताह के लिए IPL छोड़ें श्रीलंकाई खिलाड़ी और विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लें, विश्व कप विजेता कप्तान ने दिया बयान

श्रीलंका की टीम के पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन और मंत्री अर्जुन रणतुंगा ने मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेल रहे सभी श्रीलंकाई खिलाड़ियों से मौजूदा आर्थिक संकट के दौरान अपने देश के समर

न्यूज एजेंसी, एएनआई,नई दिल्ली Vikash Gaur Tue, 12 Apr 2022 04:54 PM

