इस मजेदार आउट ने दिलाई महेंद्र सिंह धोनी की याद, देखें- VIDEO

क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें बल्लेबाज को कई तरह से आउट किया जा सकता है। कुछ तरीके तो परंपरागत हैं मसलन बोल्ड, कॉट, रन आउट और स्टंप। लेकिन कछ गैर परंपरागत तरकों में टाइम्ड आउट, हैंडलिंग द बॉल जैसे तरीके शामिल हैं। लेकिन स्थिति उस समय हास्यास्पद बन जाती है जब बल्लेबाज को काफी मजेदार अंदाज में रनआउट किया जाए। ऐसा ही एक वाकया हैंपशर और ससेक्स के मैच में देखने को मिला। दोनों के बीच टी-20 मैच था।

ससेक्स के बल्लेबाज लॉरी ईवांस इस तरह आउट हुए, जिसे एक पल की चूक कहा जा सकता है। हैंपशर के विकेटकीपर ने उन्हें महेंद्र सिंह धौनी के अंदाज में रन आउट किया। ससेक्स पहले बल्लेबाजी कर रहा था। मैच के 10वें ओवर में लेग स्पिनर मैसन क्रेन गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी एक गेंद लेग स्टंप पर पड़ी और स्पिन होती और बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेटकीपर के हाथ में पहुंची।

विकेटकीपर लुइस मैकमैंस ने गेंद को अपने दाई तरफ पकड़ा, लेकिन बल्लेबाज अपना संतुलन खो चुका था। क्योंकि वह गेंद की फ्लाइट से मात गए थे। 31 वर्षीय बल्लेबाज ईवांस को शायद लगा था कि विकेटकीपर से गेंद मिस हो गई है। लिहाजा उन्होंने रन लेना चाहा, लेकिन विकेटकीपर अलर्ट था उसने फौरन गेंद से बेल्स उड़ा दी।

अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दे दिया। ईवांस 12 दों पर 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह काफी मजेदार और पल भर में ही सबकुछ हो गया। अपने इस आउट से बल्लेबाज भी हैरान रह गया। इस रनआउट को देखकर महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। विकेट के पीछे धोनी की तत्परता भी इसी तरह की होती और पलक झपकते ही बल्लेबाज की गिल्लियां उड़ जाती हैं।

