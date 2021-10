क्रिकेट T20 World Cup Points Table: स्कॉटलैंड को हराकर भारत और न्यूजीलैंड से आगे निकली नामीबिया की टीम, देखें क्या है प्वॉइंट्स टेबल का हाल Published By: Shubham Mishra Thu, 28 Oct 2021 09:08 AM लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.