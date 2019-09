SL vs NZ T20: लसिथ मलिंगा ने हैट-ट्रिक सहित 4 गेंदों में झटके चार विकेट

श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने शुक्रवार को पल्लेकेले स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे और आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में हैट-ट्रिक समेत लगातार चार गेंदों पर चार विकेट झटके। श्रीलंका द्वारा रखे गए 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी किवी टीम सिर्फ 88 रन बनाकर सिमट गई और 37 रनों से मुकाबला हार गई। न्यूजीलैंड ने सीरीज 2-0 से अपने नाम की। यह मलिंगा की टी-20 में दूसरी हैट-ट्रिक है। इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2016 में अपनी पहली हैट-ट्रिक ली थी। मलिंगा टी-20 में दो हैट्रिक लगाने वाले पहले गेंदबाज हैं। मलिंगा ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए थे।

WWWW..AGAIN!!!



2.6 - Ross Taylor, out Lbw!

2.5 - Grandhomme, out Bowled!

2.4 - Rutherford, out Lbw!

2.3 - Munro, out Bowled!

2.2 - No run

2.1 - No run#LasithMalinga #WWWW pic.twitter.com/xasV7eZ1Mh