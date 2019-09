क्रिकेट के 'हैट-ट्रिक' मैन हैं लसिथ मलिंगा, अब तक कुल 5 बार कर चुके हैं कारनामा

लसिथ मलिंगा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलंबो में खेले गए तीन टी20 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट झटककर टी20 क्रिकेट में अपनी दूसरी हैट-ट्रिक पूरी की। श्रीलंका ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यजीलैंड के सामने जीत के लिए 126 रनों का छोटा लक्ष्य रखा था। लेकिन कप्तान लसिथ मलिंगा के घातक बॉलिंग स्पेन ने न्यजीलैंड के लिए यह लक्ष्य भी पहाड़नुमा कर दिया। कीवी टीम सिर्फ 88 रनों पर सिमट गई और इस तरह मुकाबला 37 रनों से गंवा दिया। हालांकि, न्यूजीलैंड की टीम ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया।

Most ODI hat-tricks (3) : Lasith Malinga

Most T20I hat-tricks (2): Lasith Malinga

Most International hat-tricks (5) : Lasith Malinga

Most CWC hat-tricks (2): Lasith Malinga



