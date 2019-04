LIVE KXIPvsSRH: पंजाब ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) का 22वां मैच आज (8 अप्रैल) को किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। यह मैच मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जा रहा है। पंजाब का अब तक का सफर मिला-जुला रहा है। उसने पांच मैचों में से तीन जीते हैं जबकि दो में उसे हार का सामना करना पड़ा है। हैदराबाद ने भी पिछले पांच मैचों में से तीन जीते हैं, जबकि दो में उसे हार का सामना करना पड़ा है।

KXIP vs SRH मैच का लाइव अपडेटः

7.30 PM: किंग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदाबाजी का फैसला किया है।

7.25 PM: कुछ ऐसा है दोनों टीमों का रिकॉर्ड

