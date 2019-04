'मांकडिंग विवाद' के बाद अश्विन से ऐसे डरे डेविड वॉर्नर, देखें- VIDEO

इस आईपीएल में रविचंद्रन अश्विन द्वारा जोस बटलर को 'मांकड' रन आउट करना चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और कुछ इसे खेल भावना के विपरीत बता रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मोहाली में खेले जा रहे मैच में डेविड वॉर्नर के मन यह वाकया जरूर रहा होगा। खासतौर पर अश्विन के ओवर में वह इस बात का ध्यान रख रहे थे कि वह क्रीज न छोड़ें।

किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पारी के छठे ओवर में वार्नर नॉन स्टाइकिंग ऐंड पर खड़े थे। जब अश्विन गेंद फेंकने के लिए क्रीज तक आए तो वॉर्नर ने तुरंत खुद को क्रीज में किया।

आईपीएल के ऑफिशियल फेसबुक पेज से डेविड वॉर्नर के इस रिएक्शन को शेयर किया गया है।

फैन्स ने टि्वटर पर भी डेविड वॉर्नर और अश्विन की इन तस्वीरों को जमकर शेयर किया है।

How Warner backs up at non-striker's end for Mujeeb (head down pitch) vs. how Warner backs up at non-striker's end for Ashwin (head craned back at bowler's hand). pic.twitter.com/diDmlCo6sI

Here's a subsequent delivery for Warner at non-striker's end to Ashwin. Arguably the fastest runner in between the wickets in world cricket has his entire body behind the crease before delivery. pic.twitter.com/Z7JZXPctzp