VIDEO: शुभमन गिल के पापा को शाहरुख खान ने दिया ये खास तोहफा

कोलकाता नाइट राइडर्स के युवा बल्लेबाज के शुभमन गिल के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में यह गौरव के पल थे। उनके पिता स्टेडियम में बैठे थे और शुभमन मोहाली में एक शानदार पारी खेल रहे थे। उनकी पारी की बदौलत ही केकेआर ने किंग्स इलेवन पंजाब को सात विकेट से हरा दिया। शुभमन के पिता लखविंदर सिंह पीसी स्टेडियम के स्टैंड्स में अपने बेटे शुभमन को किंग्स के धुरंधर गेंदबाजों की धुनाई करते देख रहे थे।

शुभमन गिल ने आईपीएल का अपना चौथा अर्द्धशतक लगाया। पारी की शुरुआत करते हुए गिल ने 49 गेंदों पर नाबाद 65 रनों की पारी खेली। केकेआर ने दो ओवर शेष रहते 184 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।

केकेआर के सहमालिक शाहरुख खान ने टीम की जीत के बाद टि्वटर इस जीत को शुभमन गिल के पिता और परिवार के सदस्यों को समर्पित किया। उन्होंने निर्णायक मोड़ पर टीम की परफॉर्मेंस की भी तारीफ की। उन्होंने टीम के कप्तान दिनेश कार्तिक को भी शाबासी दी। उन्होंने लिखा- लेकिन आज की शाम प्राउड पापा और उनके परिवार को। शाहरुख खान ने लिखा- यह शुभमन गिल के लिए गर्व के पल थे, जब स्टेडिमय में उनके पिता उनकी शानदार पारी के गवाह बने।

Well done @KKRiders & @DineshKarthik . All played like u should…by backing urselves. @lynny50 #SWarrier @RealShubmanGill good job. But tonite belongs to Papa! 3 cheers for proud papa & family. pic.twitter.com/KDlvVWmnYT