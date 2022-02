श्रीलंका vs ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज पर मंडराया खतरा, कुशल मेंडिस कोरोना पॉजिटिव

Sri Lanka tour of Australia 2022: श्रीलंकाई बल्लेबाज कुशल मेंडिस ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वह गुरुवार को टीम के साथ पांच मैचों की टी-20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, जो 11 फरवरी से सिडनी में शुरू हो रही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर श्रीलंका को 11 से 20 फरवरी तक 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। T20 मैच सिडनी, कैनबरा और मेलबर्न में खेले जाएंगे।

Kusal Mendis, who is with the touring Sri Lanka National Team in Australia, has tested positive for Covid-19.



Mendis was found to be positive during a routine Rapid Antigen Test (RAT), conducted on Monday, 07th February.

READ: https://t.co/T8k13JoVTN #AUSvSL — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) February 8, 2022