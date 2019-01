VIDEO: कुलदीप यादव ने लपका ऐसा कैच, विराट कोहली ने लगा लिया गले

भारतीय क्रिकेट टीम की जबरदस्त बल्लेबाजी के बाद कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव और लेफ्ट आर्म स्पिनर रवींद्र जडेजा के झटकों से ऑस्ट्रेलिया पस्त नजर आया। चौथे टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार (5 जनवरी) को बारिश के कारण दिन का खेल जल्दी खत्म कर दिया गया। खेल के खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 236 रन जोड़कर अपने छह विकेट गंवा दिए थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी भारत के स्कोर से 386 रन पीछे है और उसके मात्र चार विकेट शेष हैं।

चार मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना चुकी मेहमान टीम ने कल अपनी पहली पारी सात विकेट पर 622 रन बनाकर घोषित कर दी थी और फिलहाल मैच पूरी तरह से उसके नियंत्रण में बना हुआ है। भारतीय गेंदबाजों में स्पिनरों का जलवा रहा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की रन गति को कंट्रोल में रखा।

चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप ने मैच में अपनी छाप छोड़ते हुए 24 ओवर की गेंदबाजी में 71 रन देकर सर्वाधिक तीन विकेट निकाले। मैच के दौरान कुलदीप की बेहतरीन गेंदबाजी और उनके बाद शानदार कैच ने सभी का दिल जीत लिया।

कुलदीप ने ट्रेविस हेड को अपने जाल में फंसाने में सफल रहे। कुलदीप की फुल टॉस गेंद को हेड ने वापस गेंदबाज के पास भी भेजा। जहां कुलदीप ने काफी लो कैच को लपक लिया। कुलदीप का यह कैच इतना शानदार था कि विराट कोहली भागते हुए आए और उन्हें गले लगा लिया।

WICKET! Kuldeep catches Head (20) off his own bowling। A rash shot from the Aussie off a full toss and it's 5-192 #AUSvIND