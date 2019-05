धौनी को 'गलत' बोल बुरे फंसे कुलदीप यादव, लोगों ने कर दिया TROLL

इंडियन क्रिकेट फैन्स के लिए महेंद्र सिंह धौनी किसी भगवान से कम नहीं हैं। यही वजह है कि जब भी कोई उनकी आलोचना करता है, फैन्स उस क्रिकेटर को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब इस लिस्ट में कुलदीप यादव का नाम भी जुड़ गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव ने मजाक में कहा था कि धौनी कई बार खुद गलत होते हैं, लेकिन यह बात उनको कोई बोल नहीं सकता है।

धौनी को मौजूदा समय में क्रिकेट का सबसे शातिर दिमाग वाला खिलाड़ी माना जाता है लेकिन आखिरकार वो भी इंसान हैं और भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने कहा कि कुछ मौकों पर इस विकेटकीपर के टिप्स भी काम नहीं आते हैं। कुलदीप ने ये जवाब मजाकिया अंदाज में दिया। असल में उनसे पूछा गया था कि अपने करियर में क्या कभी उन्होंने पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान पर उनके टिप्स को लेकर सवाल उठाए।

इस पर कुलदीप यादव का जवाब था, 'कई बार ऐसा हो जाता है कि जबकि वो (धौनी) गलत होते हैं लेकिन तब आप उनसे ये नहीं कह सकते हैं।' इस चाइनामैन स्पिनर ने हालांकि कहा कि धौनी ऐसे व्यक्ति हैं जो जरूरत पड़ने पर ही ओवर के बीच में अपनी राय देते हैं। उन्होंने कहा, 'वो ज्यादा बात नहीं करते। वो ओवरों के बीच में तभी बात करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके लिए अपनी बात कहनी जरूरी है।' कुलदीप यादव का यह मजाक फैन्स को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर इसलिए कुलदीप यादव को ट्रोल किया जा रहा है।

कुलदीप के लिए कुछ इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैंः



Dhoni was scolding him for his continuous atrocities.. That's the reason I think