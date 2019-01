VIDEO: ऑस्ट्रेलिया में 5 विकेट लेकर कुलदीप यादव ने बनाया ये स्पेशल रिकॉर्ड 

भारत बारिश और खराब रोशनी के कारण चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन बड़ी जीत के करीब पहुंचने में नाकाम रहा, लेकिन 1988 के बाद ऑस्ट्रेलिया को पहली बार उसकी सरजमीं पर फॉलोआन के लिए मजबूर करके टीम इंडिया इस देश में पहली सीरीज जीतने की राह पर है। ऑस्ट्रेलिया ने फॉलोऑन खेलते हुए दूसरी पारी में चार ओवर में बिना विकेट खोए छह रन बनाए। इससे पहले 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव (99 रन देकर पांच विकेट) ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहले ही टेस्ट में पांच विकेट चटकाए, जिससे मेजबान टीम पहली पारी में 300 रन पर सिमट गई।

टेस्ट क्रिकेट में यह कुलदीप यादव का दूसरा 5 विकेट है। इससे पहले उन्होंने राजकोट में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच विकेट लिए थे। कुलदीप पिछले छह सालों में ऑस्ट्रेलिया में पांच विकेट लेने वाले पहले मेजबान स्पिन गेंदबाज हैं। उनसे पहले साल 2012 में श्रीलंका के रंगना हेराथ ने यह कारनामा किया था। सबसे पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर जॉनी वारडेल ने साल 1955 में ऑस्ट्रेलिया में पांच विकेट लिए थे।

कुलदीप यादव ने अपनी इस कामयाबी पर कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी करने के लिए कुछ भी बदलाव नहीं किया है। मैं इस सीरीज में अपना पहला टेस्ट खेल रहा हूं इसलिए थोड़ा नर्वस था।’’

कुलदीप ने कहा, ‘‘मैं इतना क्रिकेट खेल चुका हूं कि मुझे ठीक ठाक जानकारी है लेकिन टेस्ट क्रिकेट में मुझे शायद सुधार करने के लिए थोड़े और समय की जरूरत है। आप जितना अधिक लाल गेंद से खेलोगे, उतना ही ज्यादा आप सुधार कर सकते हो।’’

