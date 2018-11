ICC T20 रैंकिंग: कुलदीप ने लगाई लंबी छलांग, शीर्ष 20 गेंदबाजों में 13 स्पिनर्स

कुलदीप यादव ने आईसीसी की टी20 इंटरनेशल रैंकिंग में 20 स्थानों की लंबी छलांग के साथ दुनिया के शीर्ष-5 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने वैश्विक रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। इसके अलावा, आॅस्ट्रेलिया के गेंदबाज एडम जाम्पा ने भी शीर्ष-5 में अपना स्थान बना लिया है। भारत के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टी-20 मैचों में 4 विकेट लिए थे और ऐसे में उन्होंने 20 स्थानों की छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया है। अफगानिस्तान के राशिद खान शीर्ष स्थान पर काबिज हैं। इसके अलावा, भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज में तीन विकेट लेकर एडम जाम्पा ने भी 17 स्थानों की छलांग लगाते हुए 5वां स्थान हासिल किया है। रैंकिंग की खास बात यह है कि शीर्ष 20 गेंदबाजों में 13 स्पिनर्स हैं।

