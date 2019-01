कुलदीप यादव का CUTE VIDEO सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल 

भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया का हिस्सा हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट की तीसरे दिन कुलदीप यादव ने कुछ ऐसा किया जो आपका भी दिल जीत लेगा। मैच के तीसरे दिन दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पिंक डे टेस्ट के सम्मान में एकत्रित हुए थे। इन खिलाड़ियों के साथ यंग फैन्स भी थे। जब यह आयोजन चल रहा था तो कुलदीप यादव एक बच्चे के गालों को प्यार से सहला रहे थे।

कुलदीप यादव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ यूजर्स इसे ऋषभ पंत और टिम पेन वाले बेबीसिंटिंग के किस्से से भी जोड़ रहे हैं।

अब सोशल मीडिया यूजर्स भले ही इस मामले को किसी से भी जोड़े, लेकिन कुलदीप यादव का यह वीडियो काफी क्यूट है और यूजर्स को खासा पसंद भी आ रहा है।

Don’t think Kuldeep Yadav will be baby sitting @tdpaine36 kids anytime soon... #AUSvIND pic.twitter.com/0CZaam2U5G