RCBvsKKR: मोईन अली ने की ऐसी धुनाई, मैदान पर ही रो पड़े कुलदीप यादव

कप्तान विराट कोहली के टी-20 में पांचवें शतक और मोईन अली की धमाकेदार पारी की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने शुक्रवार (19 अप्रैल) को यहां बड़े स्कोर वाले मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स पर 10 रन की जीत दर्ज करके आईपीएल में अपनी उम्मीदें बरकरार रखी। कोहली ने 58 गेंदों पर 100 रन बनाए, जिसमें नौ चौके और चार छक्के शामिल हैं। मोईन अली ने केवल 28 गेंदों पर पांच चौकों और छह छक्कों की मदद से 66 रन बनाए। इन दोनों के प्रयास से आरसीबी ने आखिरी 10 ओवरों में 143 रन जुटाने में सफल रहा। इनमें से 91 रन अंतिम पांच ओवरों में बने और स्कोर चार विकेट पर 213 रन पर पहुंच गया।

मैच में मोईन अली ने कुलदीप यादव पर लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़कर शुरुआत की। इसके बाद आंद्रे रसेल और पीयूष चावला की गेंदें भी छह रन के लिए भेजी, लेकिन कुलदीप उनके विशेष निशाने पर रहे। उन्होंने इस 'चाइनामैन' गेंदबाज के तीसरे ओवर में छक्का और चौका लगाया। दिनेश कार्तिक ने पारी का 16वां ओवर कुलदीप को सौंपा और मोईन ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर आउट होने से पहले 27 रन बटोर दिए।

मैच का 16वां ओवर टर्निंग प्वाइंट रहा। यह ओवर कुलदीप यादव ने फेंका और मोईन अली ने इसमें 27 रन जोड़े। मोईन अली ने इस ओवर में कुलदीप यादव पर 4,6,4,6,6 ठोके। इसी के साथ कुलदीप यादव आईपीएल में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन देने वाले स्पिनर बन गए हैं। कुलदीप यादव ने 59 रन देकर कर्ण शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने साल 2016 में 57 रन दे डाले थे।

बता दें कि इमरान ताहिर भी साल 2016 में 59 रन दे चुके हैं और रवींद्र जडेजा भी साल 2017 में 59 रन देने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। इस ओवर के बाद कुलदीप यादव काफी परेशान नजर आए। और इस ओवर के बाद उन्होंने फील्डिंग में भी काफी गलतियां की।

कुलदीप ने बैंगलोर के खिलाफ अपने 4 ओवर में 59 रन दिए। उनका इकॉनमी रेट 14.55 रहा। उन्होंने अपने 4 ओवर में 5 छक्के और 5 चौके दिए। कुलदीप ने अंपायर से अपनी कैप वापस लेने के बाद उसे जमीन पर पटक दिया। ब्रेक के दौरान ग्राउंड पर बैठे कुलदीप की आंखों में आंसू आ गए। कुलदीप को उनके साथियों क्रिस लिन और प्रसिद्ध कृष्णा ने शांत कराया। सोशल मीडिया पर कुलदीप यादव की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं।

इस ओवर में जमकर धुनाई होने के बाद कुलदीप यादव काफी परेशान नजर आए। कुलदीप यादव को शायद ही किसी बल्लेबाज ने इस तरह धुना हो। सोशल मीडिया पर कुलदीप यादव को लेकर कई तरह के रिएक्शन भी सामने आए हैं।

English Cricketer Moeen Ali smashed 26 runs To Kuldeep Yadav he conceded 59 runs in his quota of four overs against RCB Kuldeep burst in to tears! pic.twitter.com/WK5xxmj43l — muhammad Noman (@muhamma62025313) April 19, 2019

Kuldeep Yadav looks better only if Mahi is behind the stumps..#KKRvRCB — legendrock31 (@Munnaaaaahhhhh) April 19, 2019

Cricket is a sport played with a lot of emotions and life into it. It is so endearing to see kuldeep break down. Endearing could only be the best word to use instead of disheartening. #kuldeepyadav — Protip (@Protip9) April 19, 2019

Kuldeep Yadav looked absolutely distraught after that Moeen Ali onslaught.



Looks absolutely stressed and tired. He is one of the major cards for India in the World Cup and should be looked after well.



Hope the BCCI takes some stand. #KKRvsRCB — Suraj Shukla (@suraj_writes) April 19, 2019

Kuldeep Yadav seriously deserve a break as I feel he has reached his break-in point & for the sake of the Indian team KKR management rest him #KKRvRCB — Abhijith S (@Abhi_mania) April 19, 2019

Virat Kohli was celebrating every six hit by Moeen Ali on Kuldeep Yadav, deep down he must be thinking ‘bc world cup me aise mat pitna’ #KKRvRCB #RCBvKKR — Gaurav Upadhyay (@gbupadhyay) April 19, 2019

27 runs in over .. India might regret taking Kuldeep Yadav in #WorldCup2019 instead of Ashwin @ashwinravi99 #rcbvskkr #IPL2019 — Ranbanka_thakur (@ranbanka_thakur) April 19, 2019

Can someone bring out stats on kuldeep yadav with and without Dhoni behind stumps. @cricketwallah @bhogleharsha — Sanjay Bhandari (@sanban80) April 19, 2019

While I really enjoyed Virat's batting innings thoroughly, a part of me felt really sad for Kuldeep Yadav.

He was in tears when he was taken apart by Moeen Ali.

Chin up, young man.

Brighter and better days are to follow. You are an absolute star👍#KKRvRCB #VIVOIPL — Abhishek Barthur (@imabhi27) April 19, 2019

I Feel Bad For Kuldeep Yadav !

Don't Cry Champ, Need To Relax, Chin Up And Comeback As Hard As U Do Like Always ! #KKRvRCB #rcbvskkr @imkuldeep18 pic.twitter.com/LYCUiD07wb — MiSs BaGhEl (@IamSiyuBaghel) April 19, 2019



बता दें कि बैंगलोर की यह नौ मैचों में दूसरी जीत है जबकि कोलकाता नाइटराइडर्स को लगातार चार मैच जीतने के बाद लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा। उसकी नौ मैचों में यह कुल पांचवीं हार है।