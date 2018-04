बढ़ी मुश्किलेंः शमी को पुलिस ने कोलकाता में रोका, कल होगी पूछताछ

आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेल रहे भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि उनकी पत्नी हसीन जहां ने 10 अप्रैल को शमी पर भत्ता और इलाज का खर्चा नहीं देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। सोमवार रात केकेआर के खिलाफ मैच खेलने के लिए शमी कोलकाता में ही मौजूद थे। कोलकाता पुलिस ने उन्हें समन भेजकर बुधवार को 2 बजे पूछताछ के लिए पुलिस मुख्यालय बुलाया है। इसके बाद पुलिस ने उनको कोलकाता के ही होटल ग्रेट एस्टर्न में रोक लिया है।

हसीन जहां ने शमी के खिलाफ दर्ज कराया नया केस

मैरिज एनिवर्सरी पर शमी ने केक की फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'मिस यू'

शमी के भाई हसीब को भी समन भेजा गया है। उनसे भी कल पूछताछ की जाएगी। हसीब पर शमी की पत्नी हसीन ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई हुई है। शमी पर घरेलू हिंसा के मामले में पूछताछ की जाएगी। कोलकाता पुलिस इससे पहले भी बीसीसीआई को चिट्ठी लिखकर भारतीय क्रिकेट टीम के साथ उनके कार्यक्रम का ब्यौरा मांग चुकी है।

Kolkata Police has summoned Mohammad Shami tomorrow at 2 pm for interrogation after his wife Hasin Jahan had filed a domestic abuse complaint against him (file pics) pic.twitter.com/1vRF91BllI