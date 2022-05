KKR vs RR: केकेआर की जीत में चमके नीतिश राणा और रिंकू सिंह, हार का सिलसिला तोड़ राजस्थान को 7 विकेट से दी पटखनी

153 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नीतिश राणा और रिंकू सिंह ने केकेआर को 5 गेंदें शेष रहते जीत दिलाई। कोलकाता अब प्वाइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर है, वहीं राजस्थान तीसरे स्थान पर है।

