IPL2018: KKR हुई बाहर लेकिन ईडन गार्डंस को मिल गया 'खिताब'!

कोलकाता नाइट राइडर्स भले ही आईपीएल फाइनल में नहीं पहुंच सकी हो लेकिन उसके घरेलू मैदान को जरूर एक खिताब मिल गया है। आईपीएल सीजन 11 के लिए ईडन गार्डंस को सर्वश्रेष्ठ स्टेडियम चुना गया।

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने एक ट्वीट में खुलासा किया और मैदानकर्मियों को धन्यवाद भी दिया। हालांकि बीसीसीआई इसकी आधिकारिक घोषणा कल (27मई को) करेगा। बता दें कि कल ही हैदराबाद और चेन्नई के बीच IPL 2018 का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा।

बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष गांगुली ने ट्विटर पर लिखा, 'कैब (CAB) को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ईडन गार्डंस को एक बार फिर आईपीएल 2018 का सर्वश्रेष्ठ मैदान चुना गया। आपको बता दें कि इस सीजन में ईडन गार्डंस पर नौ मैच खेले गए और पुणे में होने वाले दो प्लेऑफ भी उसकी झोली में आये ।

CAB GETS IPL HONOURS The CAB is happy to inform that Eden Gardens has once again been awarded the best venue and ground of IPL 2018. The CAB takes this opportunity to thank all who have contributed to this success beginning with the ground staff, @bcci@icc

@bcci..this ground is so special to me spent all my life here get goose bumps still when I walk on it .it just get so emotional when it gets recognised as the best .so much love here @ICC @ParthJindal11 @CabCricket