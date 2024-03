IPL 2024 में ऐसा करने वाली पहली टीम बनी केकेआर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से टूटा ट्रेंड

ऐप पर पढ़ें

आईपीएल 2024 के 10वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ आईपीएल 2024 में होम टीम के जीतने का सिलसिला भी सामाप्त हो गया है। आरसीबी वर्सेस केकेआर मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था, जहां मेहमान टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत दर्ज की। इसी के साथ केकेआर आईपीएल 2024 में अवे मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। आरसीबी ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर को केकेआर ने 19 गेंदें और 7 विकेट रहते चेज किया। कोलकाता की यह सीजन की दूसरी जीत है और टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है।

आईपीएल 2024 में RCB vs KKR मैच से पहले होम टीम के जीतने का ट्रेंड रहा था। सीजन-17 में हुए पहले 9 मुकाबले होम टीम ने ही जीते थे, मगर आरसीबी ने शुक्रवार को होम टीम के जीतने के सिलसिले को तोड़ दिया है। आरसीबी आईपीएल 2024 में होम ग्राउंड पर मैच हारने वाली पहली टीम बनी है। इस हार के बाद बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर है।

आइए एक नजर डालते हैं आईपीएल 2024 में अभी तक खेले गए 9 मुकाबलों पर-

CSK vs RCB- चेन्नई 6 विकेट से जीता

PBKS vs DC- पंजाब 4 विकेट से जीता

KKR vs SRH- कोलकाता 4 रनों से जीता

RR vs LSG- राजस्थान 20 रनों से जीता

GT vs MI- गुजरात 6 रनों से जीता

RCB vs PBKS- बेंगलुरु 4 विकेट से जीता

CSK vs GT- चेन्नई 63 रनों से जीता

SRH vs MI- हैदराबाद 31 रनों से जीता

RR vs DC- राजस्थान 12 रनों से जीता

RCB vs KKR- कोलकाता 7 विकेट से जीता

कैसा रहा बेंगलुरु वर्सेस केकेआर मैच?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने विराट कोहली की 83 रनों की नाबाद पारी के दम पर 182 रन बोर्ड पर लगाए। कोहली के अलावा आरसीबी का कोई भी बल्लेबाज 40 रन का आंकड़ा पार ना कर सकता। इस स्कोर का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम को फिलप सॉल्ट (30) और सुनील नेरन (47) ने तूफानी शुरुआत देते हुए 6.3 ओवर में 86 रन जोड़े। इसके बाद वेंकटेश अय्यर के अर्धशतक और कप्तान श्रेयस अय्यर की 39 रनों की नाबाद पारी के दम पर टीम ने यह स्कोर 19 गेंदें और 7 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया।