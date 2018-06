विराट कोहली ने करवाया अपनी दाढ़ी का इंश्योरेंस! केएल राहुल ने शेयर की CCTV फुटेज

भारत के कप्तान विराट कोहली अभी क्रिकेट से दूर हैं। वे अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली एकमात्र टेस्ट मैच में गर्दन में लगी चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे। लिहाजा उनकी जगह अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे।

भारत का इंग्लैंड दौरा 3 जुलाई से शुरू होना है इसलिए विराट के साथ-साथ उनके फैंस भी चाहेंगे कि वे दौरा शुरू होने से पहले पूरी तरह ठीक हो जाएं। विराट कोहली हमेशा अपने लुक्स के लिए खासे जाने जाते हैं। इसके अलावा विराट कोहली अपने स्टाइल और दाढ़ी के लिए भी जाने जाते हैं।

ऐसे में सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग विराट कोहली के साथ नजर आ रहे हैं। वह कोहली की दाढ़ी के एक बाल को काटकर अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि विराट कोहली ने अपनी दाढ़ी का बीमा करवाया है। हालाकिं इस खबर की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके बाद विराट कोहली के साथी खिलाड़ी केएल राहुल ने इस वीडियो को शेयर किया है।

Haha, I knew you were obsessed with your beard @imVkohli but this news of you getting your beard insured confirms my theory. 😂😂 pic.twitter.com/cUItPV8Rhy