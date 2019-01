VIDEO: क्या केएल राहुल और हार्दिक पांड्या कर रहे हैं डेटिंग? मिला यह जवाब 

टीम इंडिया के दो सुपरस्टार हार्दिक पांड्या और केएल राहुल करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' के सीजन छह में दिखाई देंगे। चैनल ने इसका प्रोमो हाल ही में जारी किया है। इस शो के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने विराट कोहली, महेंद्र सिंह धौनी, चीयरलीडर्स, ड्रेसिंग रूम, डेटिंग और टीम इंडिया को लेकर कई बातें शेयर कीं। करण ने हार्दिक और राहुल से से फेवरेट कप्तान को लेकर सवाल पूछा, जिसके जवाब देते हुए राहुल ने उनसे कहा- आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम अभी टीम में आए हैं।

चैनल ने ऑफिशियल टि्वटर हैंडल पर इस शो के कुछ प्रोमो शेयर की हैं, जिन्हें देखने के बाद कहा जा सकता है कि यह शो काफी मजेदार होने वाला है। इसके साथ ही टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों के राज भी इस शो पर खुलेंगे।

शेयर किए गए एक वीडियो में केएल राहुल ने बताया कि कैसे लोग ये सोचते हैं कि वह और हार्दिक पांडया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। राहुल ने कहा, यह हैरानी की बात है कि लोग उन्हें एक कपल की तरह देखते हैं। करण जौहर यह सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पांड्या भी इस पर स्माइल देते हुए दिखे।

Bowling over fans on the pitch and on the couch, @klrahul11

& @hardikpandya7 get stumped next week on #KoffeeWithKaran! #KoffeeWithHardik #KoffeeWithKLRahul #klrahul #hardikpandya pic.twitter.com/FA3rTtxlIC