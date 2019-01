VIDEO: सिडनी टेस्ट में फ्लॉप होने के बाद केएल राहुल ने कुछ यूं उतारा गुस्सा

टीम इंडिया के खिलाड़ी केएल राहुल के लिए सिडनी टेस्ट के पहले दिन सस्ते में आउट होना एक और निराशाजनक पल रहा। जबकि चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल ने बड़ी पारियां खेलीं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर जोश हेजलवुड ने राहुल को मात्र 9 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। ओपनर केएल राहुल के रूप में टीम इंडिया की पहला विकेट गिरी। ऑस्ट्रेलियन पेसर जोश हेजलवुड की गेंद उनके बल्ले का किनारा छूती हुई दूसरी स्लिप में खड़े शान मॉर्श के हाथ में चली गई।

इसके बाद केएल राहुल सीधे नेट पर आए और आउट होने का गुस्सा नेट पर उतारा। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर उनके अभ्यास सत्र का एक वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि इस सीरीज की 5 पारियों में केएल राहुल सिर्फ 57 रन बना पाए हैं।

एडिलेड की दूसरी पारी में उन्होंने 44 रनों की पारी खेली थी। सीरीज की अबतक की बाकी 4 पारियों में उनका कुल स्कोर मात्र 13 रन है। केएल राहुल के लगातार फ्लॉप होने की वजह से सुनील गावस्कर भी उनकी काफी आलोचना कर चुके हैं। इतना ही नहीं, एडिलेड और पर्थ के खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें मेलबर्न टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया था।

इसके बाद केएल राहुल को एक बार फिर से सिडनी टेस्ट में मौका दिया गया, जिसे भुनाने में वह फिर से नाकाम रहे।

