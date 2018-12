केएल राहुल ने की गावस्कर के 'अनचाहे' रिकॉर्ड की बराबरी, फैन्स बोले- 'जीरो' का प्रमोशन कर रहे हैं

ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में केएल राहुल पहले ही बहुत दबाव में चल रहे हैं। पहले दोनों टेस्ट मैचों में उनकी परफॉर्मेंस औसत से भी खराब रही है। दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में चौथे दिन इस भारतीय ओपनर ने सुनील गावस्कर के एक ऐसे रिकॉर्ड की बराबरी की है, जिसे शायद कोई नहीं हासिल करना चाहता। दूसरी पारी में जब केएल राहुल मुरली विजय के साथ बल्लेबाजी करने के लिए आए तो पहले ही ओवर में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।

मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल को जीरो पर आउट कर दिया। अबतक राहुल पिछली 11 टेस्ट पारियों में सात बार बोल्ड आउट हो चुके हैं। दूसरी में बोल्ड होने के साथ ही राहुल दोनों पारी में शून्य पर बोल्ड आउट हुए। वह तीन बार दोनों पारियों में शून्य पर आउट हो चुके हैं, जबकि सुनील गावस्कर 125 टेस्ट मैचों में तीन बार दोनों पारी में शून्य पर बोल्ड हुए थे।

राहुल केवल 33वें टेस्ट में ही गावस्कर की बराबरी कर चुके हैं। आउट ऑफ फार्म चल रहे राहुल ने मिचेल स्टार्क की गेंद को स्टंप्स पर खेल दिया और वह बोल्ड हो गए। मैच की पहली पारी में वह 2 रन बनाकर आउट हो गए थे।

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भी केएल राहुल की पिछले काफी वक्त से आलोचना कर रहे है। एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में जब राहुल 2 रन बनाकर आउट हुए थे तो गावस्कर ने कहा था कि अगर दूसरी पारी में राहुल रन नहीं बनाते हैं तो उन्हें पर्थ टेस्ट से बाहर कर दिया जाना चाहिए।

केएल राहुल की इस खराब परफॉर्मेंस के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोल किया गया। कुछ का कहना है कि केएल राहुल कप्तान विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा की आगमी फिल्म 'जीरो' का प्रमोशन कर रहे हैं तो कई लोगों ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ देने की सलाह दी है।

