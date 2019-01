राहुल और हार्दिक बोले- विराट कोहली सबसे ज्यादा रोमांटिक और फिट पर कप्तानी में MS DHONI ही अव्वल

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने कहा है कि विराट कोहली को शांत रहने और छुट्टी पर जाने की जरूरत है। राहुल ने यह बात करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' के सीजन-6 में कही। जब करण ने राहुल से पूछा कि किसे थैरेपी पर जाना चाहिए तो राहुल ने कहा, 'मुझे लगता है कि विराट। उन्हें शांत रहने की जरूरत है। मैं उन्हें हमेशा कहता रहता हूं। वह कभी छुट्टी के मूड में नहीं होते। वह हमेशा काम, काम, काम में लगे रहते हैं।' राहुल इस शो में हार्दिक पांड्या के साथ आए थे। यह शो रविवार को स्टार वर्ल्ड पर प्रसारित होगा।

Karan gets the scoop on cricket, clubbing and man crushes, next week in conversation with @klrahul11 and @hardikpandya7. #KoffeeWithKaran #KoffeeWithKLRahul #KoffeeWithHardik #KoffeeWithCricketers #klrahul #hardikpandya pic.twitter.com/8AQoxM8KxF