KKR vs RR: 16 करोड़ के इन दो खिलाड़ियों को रिटेन करना केकेआर को पड़ा भारी, श्रेयस अय्यर ने दिखाया बाहर का रास्ता

वेंकटेश अय्यर ने 9 मैचों में 16.50 की औसत से 132 रन बनाए हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 50 रन का रहा है, वहीं वरुण चक्रवर्ती ने 8 मैचों में मात्र चार ही विकेट लिए हैं।

