IPL 2019 RR vs KKR: राजस्थान के खिलाफ जीत का चौक लगाने उतरेगी कोलकाता

Rajasthan Royals (RR) will take on Kolkata Knight Riders (KKR): इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 12वें संस्करण में रविवार को दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम खेला जाएगा। कोलकाता की कोशिश एक बार फिर राजस्थान का वही हश्र करने की होगी जो उसने बैंगलोर का उसके घर में किया था। राजस्थान हालांकि बैंगलोर से थोड़ी बेहतर है। उसने अपने पिछले मैच में बैंगलोर को ही मात देकर इस सीजन की पहली जीत हासिल की थी।

इस मैच में कोलकाता का पलड़ा हालांकि भारी होगा क्योंकि उसने जो जीत हासिल किया उससे उसका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा। कोलकाता ने आंद्रे रसेल की 13 गेंदों पर खेली गई 48 रनों की पारी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को तब मात दी थी जब लग रहा था कि बैंगलोर मैच अपने नाम कर ले जाएगी। इस मैच ने साबित किया है कि कोलकाता कहीं से भी मैच का पासा पलट सकती है। उसके पास वो क्षमता है। शीर्ष क्रम में क्रिस लिन जैसा बल्लेबाज है जो निचले क्रम में रसेल हैं। मध्य क्रम की जिम्मेदारी नीतीश राणा, रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक के जिम्मे है। वहीं मौका मिलने पर युवा शुभमन गिल भी अपनी छाप छोड़ने में माहिर हैं।

इस भारी भरकम बल्लेबाजी क्रम के सामने राजस्थान के गेंदबाजी आक्रमण को संभल कर और बेहद कड़ी रणनीति के साथ उतरना होगा। पिछले मैच में उसके गेंदबाजों ने बैंगलोर को ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं करने दिया था। श्रेयस गोपाल ने विराट कोहली और अब्राहम डिविलियर्स के विकेट लेकर बैंगलोर की कमर तोड़ दी थी। यह गेंदबाज अपनी फिरकी से कोलकाता के लिए भी सिरदर्द साबित हो सकता है।

गोपाल के साथ देने के लिए राजस्थान के कृष्णप्पा गौतम हैं। वहीं, तेज गेंदबाजी में बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर इस मैच में अहम किरदार निभा सकते हैं। कप्तान अजिंक्य रहाणे इन दोनों पर ही ज्यादा निर्भर होंगे क्योंकि बाकि और कोई गेंदबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया है। बल्लेबाजी में कप्तान रहाणे और जोस बटलर के अलावा टीम को उम्मीद होगी की स्टीवन स्मिथ एक बड़ी पारी खेलें। शुरुआती मैचों में असफल रहने के बाद स्मिथ ने बैंगलोर के खिलाफ अहम 38 रन बनाए थे और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था।

वहीं, अगर कोलकाता की गेंदबाजी की बात की जाए तो उसके पास किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम को रोकने का दम है। उसकी ताकत सुनील नरेन, पीयूष चावला और कुलदीप यादव की स्पिन तिगड़ी है जो मध्य के ओवरों में रनों पर अंकुश लगाने के साथ ही विकेट भी निकालते हैं। तेज गेंदबाजी में टीम के पास प्रसिद्ध कृष्णा, लॉकी फग्यूर्सन, आंद्रे रसेल के विकल्प हैं।

कोलकाता नाइट राइडर्स: दिनेश कार्तिक (कप्तान), सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, कालोर्स ब्रैथवेट, जो डेनली, लॉकी फग्यूर्सन, क्रिस लिन, रॉबिन उथप्पा, हैरी गर्नले, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, नीतीश राणा, संदीप वॉरियर, केसी करियप्पा, शुभमन गिल, श्रीकांत मुंधे, निखिल नाइक, पृथ्वी राज और प्रसिद्ध कृष्णा।

राजस्थान रॉयल्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कृष्णप्पा गौतम, संजू सैमसन, श्रेयस गोपाल, आर्यमान बिड़ला, एस. मिधुन, प्रशांत चोपड़ा, स्टुअर्ट बिन्नी, राहुल त्रिपाठी, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ, जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, ईश सोढ़ी, धवल कुलकर्णी, महिपाल लोमरोर, जयदेव उनादकट, वरुण एरॉन, ओशेन थॉमस, शशांक सिंह, लियाम लिविंगस्टोन, शुभम रंजाने, मनन वोहरा, एश्टन टर्नर, रियान पराग।