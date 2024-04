KKR vs RCB: तीन छक्के, रनआउट और हार्ट ब्रेक...कुछ ऐसा था लास्ट ओवर का रोमांच, विराट कोहली का भी खिल उठा था चेहरा

ऐप पर पढ़ें

KKR vs RCB Last Over Thriller: केकेआर और आरसीबी के बीच ईडन गार्डंस में खेला गया मैच रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जब तक क्रीज पर रजत पाटीदार और विल जैक्स मौजूद थे, ऐसा लग रहा था कि आरसीबी आसानी से मैच जीत जाएगी। लेकिन इन दोनों के आउट होते ही कहानी बदलने लगी। आखिरी ओवर में आरसीबी को जीत के लिए दो विकेट रहते 21 रन की जरूरत थी। कर्ण शर्मा ने मिचेल स्टार्क की शुरुआती चार गेंद पर तीन छक्के लगाकर रोमांच बढ़ा दिया। लेकिन वह मैच फिनिश नहीं कर पाए और आरसीबी की टीम एक रन से मुकाबला हार गई। आइए एक नजर डालते हैं आखिरी ओवर के रोमांच पर...

20वें ओवर की पहली गेंद

आखिरी ओवर में कुल 21 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी करने आए थे मिचेल स्टार्क। सामने मौजूद थे कर्ण शर्मा। जीत के लिए कुल 21 रनों की जरूरत थी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कर्ण ने डीप बैकवर्ड प्वॉइंट के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया।

20वां ओवर, दूसरी गेंद

इस गेंद पर कर्ण शर्मा ने बल्ला लगाया, लेकिन यह चली गई विकेटकीपर फिल सॉल्ट के हाथ में। एक बार को लगा कि कर्ण आउट हो चुके हैं। केकेआर ने रिव्यू भी लिया। इसमें पता चला कि गेंद ने बल्ले को छुआ तो जरूर था, लेकिन विकेटकीपर के ग्लव्स में जाने से पहले जमीन पर टच हो गई थी।

20वां ओवर, तीसरी गेंद

स्टार्क ने यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली थी। 135 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद को कर्ण शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला और छह रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया।

20वां ओवर, चौथी गेंद

मिचेल स्टार्क की यह गेंद भी ऑफ स्टंप के बाहर थी और कर्ण शर्मा ने इसे बैकवर्ड प्वॉइंट के ऊपर से स्लाइस करके छह रन मार दिए। कर्ण के इस शॉट पर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। आंद्रे रसेल को भी यकीन नहीं हो रहा था।

20वां ओवर, पांचवीं गेंद

स्टार्क की पांचवीं गेंद ऑफ साइड की तरफ लो फुलटॉस थी। कर्ण शर्मा ने इसे सामने की तरफ खेला, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी और स्टार्क ने झुककर एक शानदार कैच पकड़ लिया।

20वां ओवर, छठी गेंद

आखिरी गेंद पर लॉकी फर्गुसन क्रीज पर थे और आरसीबी को जीत के लिए तीन रन चाहिए थे। अगर इस गेंद पर दो रन बन जाते तो मैच टाई भी हो जाता और सुपर ओवर खेला जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑफ स्टंप के काफी बाहर की फुल गेंद को कवर की तरफ खेला। दोनों बल्लेबाज दो रन के लिए भागे, लेकिन दूसरा रन पूरा करने से पहले ही फर्गुसन रन आउट हो गए। इस तरह आरसीबी एक रन से मुकाबला हार गई।