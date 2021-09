IPL 2021: कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 विकेट से हराकर बनाए ये बड़े रिकॉर्ड, प्वाइंट टेबल में इस नंबर पर पहुंची KKR

Team-wise to finish the match with most balls to spare in IPL



MI - 87 b vs KKR, 2008

PBKS - 73 b vs DC, 2017

RCB - 71 b vs PBKS, 2018

KKR - 60 b vs RCB, 2021*

RCB - 57 b vs DC, 2015

DC - 42 b vs Dec, 2008

RR - 42 b vs RCB, 2014

CSK - 39 b vs KKR, 2010#KKRvRCB #IPL2021