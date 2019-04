KKR vs MI: आउट हुए तो रोहित शर्मा ने ऐसे दिखाया गुस्सा, सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) ने इस सीजन में तमाम ऐसे पल दिखाए हैं, जब खिलाड़ियों ने मैदान पर और मैदान के बाहर अंपायरों के निर्णयों पर नाखुशी जाहिर की है। अंपायर के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा किया है, जिसकी जमकर आलोचना भी हुई है। ऐसा ही एक नजारा रविवार को ईडंस गार्डंस पर कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मुकाबले में देखने को मिला। विराट कोहली और महेंद्र सिंह धौनी के बाद अब रोहित शर्मा ने मैदान पर नाराजगी जाहिर करते हुए अंपायर के फैसले का अपमान किया है।

रविवार को ईडंस गार्डंस पर कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मुकाबले में रोहित शर्मा भी ऐसे करने वाले खिलाड़ियों में शुमार हो गए। हैरी गुर्ने की एक गेंद पर रोहित चकमा खा गए। गेंद ने उनके पिछले पैर को हिट किया। अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी, लेकिन रोहित इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्हीं रिव्यू लिया। फैसला अंपायर्स कॉल के पक्ष में हुआ। वापस जाते समय रोहित की अंपायर से बात हुई और अंत में रोहित ने गेंदबाजी ऐंड पर बेल्स गिरा दी।

सोशल मीडिया पर फैन्स ने रोहित शर्मा के इस व्यवहार की जमकर आलोचना की है। फैन्स ने सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा की आलोचना करते हुए कहा कि उनका व्यवहार मैदान पर विराट कोहली से भी ज्यादा खराब था।

M47: KKR vs MI – Rohit Sharma Wicket https://t.co/pQgtDxBiKj via @ipl — gujjubhai (@gujjubhai17) April 28, 2019

Rohit Sharma's behaviour is worse than Kohli's. They should suspend him. #MI #KKRvMI — Jarshad NK (@jarshadnk) April 28, 2019

Its damn cool you see, captain should be like Rohit sharma, who disrespect but not like virat who shows his when they winning or taking wickets. That's unfair, https://t.co/h8eq2I9SUk — Perfect Mess💫 (@whined_) April 28, 2019

#KKRvMI Never ever seen Rohit Sharma doing such things.. The day wasn't yours @mipaltan... Fight back soon and harder.... Shut the mouths of all those who are trolling you by winning the cup... pic.twitter.com/fR3fXvGBJX — Sameer Dhiman (@sameerdhiman37) April 28, 2019

Rohit Sharma fans should stop talking about Virat Kohli's on field behavior for at least a week now after what Rohit did today after getting out! #KKRvMI #MIvKKR #IPL2019 — Bholi Punjaaban (@BholiPunjaaban) April 28, 2019

इससे पहले केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस सीजन का अधिकतम स्कोर 2 विकेट पर 232 रन बनाया। शुभमन गिल 76 और क्रिस लिन 54 के बीच 96 रन की भागीदारी हुई। रोहित शर्मा ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। यह उनका कप्तान के रूप में 100वां मैच था। इस सीजन के सबसे बड़े खिलाड़ी आंद्रे रसेल को नंबर 3 पर भेजा गया और उन्होंने 40 गेंदों में 80 रन की तेजतर्रार पारी खेली।