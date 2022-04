हिंदी न्यूज़ क्रिकेट KKR vs MI Predicted Playing XI: पैट कमिंस और सूर्यकुमार की वापसी पर ऐसी हो सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन

KKR vs MI Predicted Playing XI: पैट कमिंस और सूर्यकुमार की वापसी पर ऐसी हो सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन

कोलकाता के लिए यह काफी अहम मैच होने वाला है और ऐसे में टीम मैनेजमेंट अपनी प्लेइंग इलेवन में शायद ही कोई बदलाव करना चाहेगी। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कमिंस अगर प्लेइंग इलेवन में आते हैं तो कि

लाइव हिन्दुस्तान टीम,पुणे Ezaz Ahmad Wed, 06 Apr 2022 10:46 AM

इस खबर को सुनें