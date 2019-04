VIDEO: हार्दिक पांड्या यूं बने 'धौनी', सचिन-सहवाग ने ऐसे की तारीफ

आंद्रे रसेल की अगुआई में बल्लेबाजों के कमाल के बाद गेंदबाजों के धमाल से कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में मुंबई इंडियंस को 34 रन से हराकर लगातार छह हार के क्रम को तोड़ते हुए प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीदों को बनाए रखा है। केकेआर ने सलामी बल्लेबाजों शुभमन गिल (76) और क्रिस लिन (54) के अर्धशतकों के बाद रसेल (40 गेंद में नाबाद 80, आठ छक्के, छह चौके) की तेजतर्रार पारी से दो विकेट पर 232 रन बनाए जो मौजूदा सत्र का सर्वोच्च स्कोर है। मुंबई ने लक्ष्य का पीछा करते हुए नियमित अंतराल में अपने विकेट गंवाए।

मुंबई इंडियंस की टीम हार्दिक पांड्या ने 34 गेंद में 91 रनों की पारी खेली। पांड्या ने अपनी इस शानदार पारी में 6 चौके और 9 छक्के जड़े। हार्दिक पांड्या की इस ताबड़तोड़ पारी के बावजूद मुंबई सात विकेट पर 198 रन ही बना सकी। हार्दिक के अलावा टीम का कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया और उनके बाद शीर्ष स्कोरर सूर्यकुमार यादव रहे, जिन्होंने 26 रन बनाए।

मैच में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से महेंद्र सिंह धौनी का सिग्नेचर 'हेलिकॉप्टर शॉट' खेला। ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या ने 'हेलिकॉप्टर शॉट' को पूरी तरह अपना बना लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मैच में उन्होंने दो बार सफलतापूर्वक 'हेलिकॉप्टर शॉट' लगाया।

@hardikpandya7 boss of Eden garden

Maza a gya

Haar jitne wale ko bazigar kahte hai

💓💓💓💓💓😌😌

Hardik you super@mipaltan #MIvKKR #HardikPandya pic.twitter.com/rQrmWSRp6J — 30april_special_day🎂🎂Rohitsharma45_sir (@rohitian_sagar) April 29, 2019

हार्दिक पांड्या के 'हेलिकॉप्टर शॉट' और 91 रनों की शानदार पारी की सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ हो रही है।

What an innings this by Hardik Pandya. Departs after a brilliant 91.#KKRvMI pic.twitter.com/MAglbx91h2 — IndianPremierLeague (@IPL) April 28, 2019

One of the innings of the #IPL. 91(34). 9x6, 6x4. There was a distant whiff while he was in #HardikPandya https://t.co/IzsxIekHDp — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) April 28, 2019

Truly outstanding hitting from @hardikpandya7, but unfortunately he didn’t get enough support from the rest of the team. Congratulations to @KKRiders for a very convincing victory. — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 28, 2019

Pun Diya ! Incredible innings from Hardik #KKRvMI — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 28, 2019

In World cup



If West Indies has Andre Russell



Then India has Hardik Pandya#KKRvMI #HardikPandya pic.twitter.com/KLsU1fACme — Chowkidar Jayvardhan (@mejayvardhan) April 28, 2019

हार्दिक पांड्या ने इस सीजन का सबसे तेज अर्द्धशतक लगाया। उन्होंने महज 17 गेंदों पर यह अर्द्धशतक लगाया। 233 के विशाल रनों का पीछ करते हुए मुंबई इंडियंस ने शुरुआत विकेट जल्दी खो दिए। हार्दिक उस समय खेलने आए जब टीम को प्रति ओवर 12 रनों की जरूरत थी। हार्दिक ने 34 गेंदों पर आक्रामक 91 रन बनाए। पांड्या की पारी में 9 विशाल छक्के भी शामिल हैं। इसमें दो छक्के हेलिकाप्टर शाट पर मारे गये। इससे पहले नंबर 3 पर खेलने आए आंद्रे रसल ने 40 गेंदों पर 80रन की आक्रामक पारी खेली। शुभमन गिल, क्रिस लिन ने भी अर्द्धशतक लगाए।