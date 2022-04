KKR vs Delhi Capitals: कुलदीप यादव से चौथा ओवर नहीं कराने पर घिरे ऋषभ पंत ने दी सफाई, कहा- जो सोचा था, वह काम नहीं आया

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने केकेआर के खिलाफ कुलदीप यादव से चार ओवर पूरे नहीं कराए, जिसके चलते उनकी जमकर आलोचना भी हुई, मैच के बाद उन्होंने इसको लेकर सफाई दी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।

इस खबर को सुनें