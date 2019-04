VIDEO: शिखर धवन ने 'कुर्बान' किया शतक, फिर यह कहकर जीत लिया दिल

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के मैच में अपने पहले टी-20 शतक से चूकने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने माना कि उनके लिए टीम का लक्ष्य अपने शतक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिखर धवन ने शुक्रवार को यहां हुए मुकाबले में नाबाद 97 रनों की पारी खेलकर दिल्ली को जीत दिलाई।

मैच के बाद धवन ने कहा, “मैं जानता था कि यह मेरा पहला टी-20 शतक हो सकता है, लेकिन टीम का लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने बड़ा जोखिम उठाने की बजाए एक रन लेना ठीक समझा।”

ईडन गार्डन्स के विकेट की फिरोजशाह कोटला की तुलना करते हुए धवन ने कहा, “यह विकेट दिल्ली की तुलना में बिलकुल अलग है। मैं दिनेश कार्तिक को भी बता रहा था कि यह बल्लेबाजी करने के लिए एक अच्छा विकेट है। गेंदबाजों के साथ-साथ बल्लेबाजों के लिए भी यह अच्छा है। दिल्ली में हमें खुद को परिस्थिति के मुताबिक ढालना होता है इसलिए हममें वह कला होनी चाहिए।”

शिखर धवन ने अपनी इस यादगार पारी को अपनी पत्नी और बेटे को समर्पित किया।

A fabulous knock to get us over the line, as @SDhawan25 credits his pillars of strength for the performance! 🙌#KKRvDC #ThisIsNewDelhi #DelhiCapitals pic.twitter.com/14xWhwCmD9