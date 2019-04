'बेबी सिटिंग' करते नजर आए ऋषभ पंत, धवन के बेटे के साथ की मस्ती- VIDEO

दिल्ली कैपिटल्स ने अपने अनुभवी बल्लेबाज शिखर धवन (नाबाद 97) और युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत (46) की बेहतरीन जुगलबंदी के दम पर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को उसके घर ईडन गार्डन्स स्टेडियम में सात विकेट से मात दी। दिल्ली कैपिटल्स की यह इस सीजन की चौथी जीत दर्ज की। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल (65) और आंद्रे रसेल की तेज पारियों के दम पर 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए थे। दिल्ली ने यह लक्ष्य 18.5 ओवरों में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया।

मैच में 46 रनों की धुंआधार पारी खेलने के बाद ऋषभ पंत एक अलग ही अंदाज में नजर आए। मैच के बाद ऋषभ पंत 'बेबी सिटिंग' करते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत और शिखर धवन के बेटे जोरावर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पंत, जोरावर के साथ मैदान पर कुछ शैतानी करते हुए नजर आ रहे हैं।

जोरावर भी ऋषभ पंत के साथ इस मस्ती का खूब मजा ले रहे हैं और उनके आगे-पीछे भाग रहे हैं। ऋषभ पंत और जोरावर का यह वीडियो काफी क्यूट है और फैन्स को भी काफी पसंद आ रहा है।

