दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच से पहले आई बुरी खबर, यह गेंदबाज हुआ IPL से बाहर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल चोट के कारण लीग के 12वें सीजन से बाहर हो गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले की पूर्वसंध्या पर संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। पोंटिंग ने कहा, “पटेल को किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ खेले गए मैच में दाएं हाथ में फ्रेक्चर की शिकायत मिली थी और अब वह आईपीएल से बाहर हो गए हैं। उनकी चोट का पता लगने में हमें अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि हमने उनका कुछ एक्स-रे किया है। मनजोत कालरा को भी थोड़ी चोट है और हम मैच से पहले उनके चोट की जांच करेंगे।”

हर्षल पटेल फ्रेक्चर के कारण आईपीएल से बाहर

दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज हर्षल पटेल दाएं हाथ में फ्रेक्चर होने के कारण आईपीएल के बचे हुए सत्र में नहीं खेल पाएंगे। पटेल इस सत्र में दिल्ली की टीम के छह में से दो मैचों में खेले थे, उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टाई मैच में 40 रन देकर दो विकेट चटकाए थे, जिसे दिल्ली ने सुपरओवर में जीता था। उन्होंने मोहाली में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 14 रन से मिली हार वाले मैच में 37 रन लुटाए थे और कोई विकेट नहीं झटका था।

कोलकाता में ट्रायल के बाद दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ सकते हैं मनोज तिवारी

हर्षल पटेल और मनजोत कालरा जैसे खिलाड़ियों की चोटों के बाद दिल्ली कैपिटल्स टीम के प्रबंधन ने गुरुवार को फैसला किया कि वह ईडन गार्डन्स स्टेडियम में ट्रायल का आयोजन करेगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बंगाल के कप्तान मनोज तिवारी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल सकते हैं। दिल्ली के अधिकारी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि ट्रायल्स का आयोजन किया गया था क्योंकि मुख्य कोच रिकी पोंटिंग और सलाहकार सौरव गांगुली देखना चाहते हैं कि वह अंतिम फैसला लेने से पहले खिलाड़ियों को देखें।

अधिकारी ने कहा, “इसे ट्रायल कहना गलत होगा। खिलाड़ी नेट्स में कुछ गेंदें खेलें और बल्लेबाजी करें इसे ट्रायल्स नहीं कह सकते। हम एक हरफनमौला खिलाड़ी और बल्लेबाज की खोज में हैं। हमारे पास तकरीबन छह खिलाड़ी हैं।” उन्होंने कहा, “यह प्रबंधन को एक आइडिया देगा कि हमारे पास क्या उपलब्ध है। जो खिलाड़ी चुना जाएगा वह कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले जाने वाले मैच का हिस्सा नहीं होगा।”

तिवारी के टीम में आने की संभावनाओं पर अधिकारी ने कहा, “उन्होंने कुछ अच्छा समय बिताया। प्रबंधन उनसे खुश दिखा। मैं इस समय सिर्फ इतना ही कह सकता हूं।” तिवारी को जयपुर में हुई नीलामी में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था। ऐसी स्थिति में वह लीग में कॉमेंट्री कर रहे थे।

Fiery on the field, cool with his answers 😉@HarshalPatel23 takes on the Daikin #CoolestRapidFire challenge 💪#ThisIsNewDelhi #DelhiCapitals @DaikinIndia pic.twitter.com/afaGaNeiod