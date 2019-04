RCB vs KXIP मैदान पर ऐसे दिखी अश्विन और विराट के बीच 'दुश्मनी'- देखें video

IPL 2019 RCB vs KXIP: इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन में बुधवार (24 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किंग्स इलेवन पंजाब को 17 रनों से हराया। मैच के दौरान दोनों टीमों के कप्तान के बीच कुछ अनबन देखने को मिली। किंग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को बल्लेबाजी का न्योता दिया। कप्तान विराट कोहली चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी का शिकार बन गए, इस दौरान आर अश्विन ने जोश में कुछ ऐसा कह डाला, जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था।

कप्तान विराट कोहली विकेट गंवाने के बाद निराश होकर मैदान से लौट गए। लक्ष्य का पीछा करने जब किंग्स इलेवन पंजाब की टीम मैदान पर आई तो आर अश्विन 8 गेंद पर छह रन बनाकर उमेश यादव की बॉल पर विराट कोहली को कैच थमा बैठे। विराट ने कैच लेकर अश्विन को उसी अंदाज में विदाई दी, जैसी अश्विन ने उन्हें दी थी।

It's Ashwin who started by saying "BC" and Kohli ended it. Yep you really need to ashamed of your tweet not with Kohli xD pic.twitter.com/uLxdyRzefw