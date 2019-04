खिलाड़ी के साथ ये किस भाषा में बात कर रही हैं प्रीति जिंटा, देखें- VIDEO

किंग्स इलेवन पंजाब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के इस सीजन की सबसे ज्यादा चर्चित टीम बनी हुई है। खासतौर पर कप्तान रविचंद्रन अश्विन के जोस बटलर को 'मांकड' स्टाइल में रन आउट करने के बाद से। अब अश्विन के बाद टीम की सह मालकिन और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। प्रीति हर सीजन में अपनी टीम के साथ रही हैं।

किंग्स ने अपनी शुरुआत राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत से की थी। फिलहाल किंग्स अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने 4 मैचों में जीत और दो में हार का सामना किया। बुधवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में वह मैच हार गई। मुंबई इंडियंस 6 मैचों में पांच अंकों के साथ पाचवें स्थान पर है।

मैच से पहले प्रीति जिंटा पंजाब की टीम के साथ बस में थीं। उन्होंने टीम के खिलाड़ी अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीब उर रहमान के साथ कुछ हल्के-फुल्के पल गुजारे और मस्ती भी की।

प्रीति जिंटा ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में प्रीति मुजीब के साथ पश्तो में कुछ बात कर रही हैं।

Flaunting my language skills with @Mujeeb_R88 after our last game in Punjab 🤩 Can anyone guess what we are saying and in which language ? 🙏 सोचो सोचो .... और बोलो क्या कह रहें हैं हम ? #saddapunjab #saddasquad #ting 🏏😜 @lionsdenkxip pic.twitter.com/s4RuXtDyby