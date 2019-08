कीरोन पोलार्ड ने लपका सांसें रोक देने वाला कैच, देखें- VIDEO

ग्लोबल टी-20 कनाडा का फाइनल रविवार (11 अगस्त) को खेला जाएगा। वॉनकुवर नाइट्स और विनीपेग हॉक्स के बीच फाइनल में रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली। विनीपेग हॉक्स ने फाइनल मैच में सुपर ओवर में जीत हासिल की। ग्लोबल टी-20 कनाडा का दूसरा सीजन भी काफी रोमांचक रहा। इस लीग में यूं तो कई रोमांचक पल देखने को मिले, लेकिन एक कैच ऐसा भी रहा जो फैन्स को लंबे समय तक याद रहेगा। ग्लोबल टी-20 कनाडा के इस सीजन में कीरोन पोलार्ड के कैच की जमकर तारीफ हुई है।

विनीपैग हॉक्स टीम उस कैच को कभी नहीं भूल सकती, जिसे एलीमिनेटर में कीरोन पोलार्ड ने उनके खिलाफ पकड़ा था। पोलार्ड ने टीम के ओपनर को आउट करने के लिए शानदार कैच पकड़ा था। एलीमिनेटर में युवराज सिंह की कप्तानी वाली टीम टोरंटो नेशनल्स ने 5 विकेट पर 238 का विशाल स्कोर बनाया था। इसमें दक्षिण अफ्रीका के हेनरी क्लासेन ने 49 गेंदों में ताबड़तोड़ 106 रन की पारी खेली थी। इसमें क्लासेन ने 11 चौके और पांच छक्के लगाए थे।

टोरंटो नेशनल्स के ओपनर रोड्रिगो थॉम्स ने 40 गेंदों पर 73 रन की पारी खेली थी। युवराज के नेतृत्व में यह टीम का विशाल स्कोर था। विनीपेग के लिए जीत का लक्ष्य 239 रन काफी मुश्किल लग रहा था। विनीपेग की शुरुआत खराब रही और उन्होंने शाईमान अनवर और उमर अकमल के विकेट जल्दी खो दिए। इसके बाद क्रिस लिन ने आक्रामक ढंग से शुरुआत की।

VIDEO: बल्लेबाज और अंपायर की बहस कीरोन पोलार्ड ने किया कुछ ऐसा, सबके चेहरों पर आ गई मुस्कान

क्रिस लिन ने तीन चौके और एक छक्का लगाया, लेकिन एक चौका लगाने के चक्कर में ही उन्हें पोलार्ड ने लपक लिया। क्रिस लिन को वापस पवेलियन जाना पड़ा।

