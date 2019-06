केविन पीटरसन ने अपने जन्मदिन पर मांगा दिल छू लेने वाला गिफ्ट

केविन पीटरसन गुरुवार को 39 साल के हो गए। इस पूर्व बल्लेबाज की चाहत है कि इंग्लैंड आईसीसी विश्व कप-2019 के सेमीफाइनल में जगह बना उन्हें जन्मदिन का तोहफा दे। इंग्लैंड जब इस विश्व कप में आई थी तो वह जीत की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही थी लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि उसका अंतिम-4 में पहुंचना भी मुश्किल लग रहा है।

सेमीफाइनल में जाने के लिए उसे अपने बाकी के बचे दोनों मैचों में जीत चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि यह दोनों मैच ऐसी टीमों से हैं जो बेहतरीन फॉर्म में हैं। इंग्लैंड को पहले भारत और फिर न्यूजीलैंड से भिड़ना है। वहीं, पाकिस्तान ने बुधवार को न्यूजीलैंड को हरा इंग्लैंड की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है।

पीटरसन ने ट्वीट किया, “मेरा आज जन्मदिन है और मैं सिर्फ एक ही तोहफा चाहता हूं वो यह है कि इंग्लैंड कम से कम सेमीफाइनल में क्वालीफाई कर जाए।” इंग्लैंड को इस विश्व कप में पाकिस्तान और श्रीलंका ने मात दी है। वहीं आस्ट्रेलिया ने भी उसे हराया है।

It’s my birthday today & the only present I want this year is for England to at least qualify for the bloody semis, so I don’t look like a real tit...! 😂🙏🏻😱🏆



