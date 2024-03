हार्दिक पांड्या के खिलाफ हुई हूटिंग से केविन पीटरसन भी हैरान, बोले- मैंने कभी किसी भारतीय को इस तरह से अपमानित...

मुंबई इंडियंस के नए कप्तान हार्दिक पांड्या जब गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2024 के 5वें मुकाबले के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरे तो फैंस ने उनका स्वागत हूटिंग के साथ किया। इस दौरान फैंस 'रोहित-रोहित' के नारे भी लगाते नजर आए। यहां तक कि टॉस जीतने के बाद जब हार्दिक पांड्या बोलने लगे तो भी फैंस ने उनके खिलाफ जमकर हूटिंग की। किसी भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ भारत में हुई ऐसी हूटिंग देखने के बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन भी हैरान थे। उन्होंने कहा कि यह एक दुर्लभ घटना है।

VIDEO: रोहित शर्मा ने GT vs MI मैच के बाद हार्दिक पांड्या को लगाई डांट, आकाश अंबानी का रिएक्शन हुआ वायरल

बता दें, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 में कप्तानी की जिम्मेदारी रोहित शर्मा से छीनकर हार्दिक पांड्या को सौंपी है। फैंस एमआई मैनेजमेंट के इस फैसले से खुश नहीं हैं, जिस वजह से हार्दिक पांड्या को अपने लोकल ग्राउंड पर ही हूटिंग का सामना करना पड़ा है।

केविन पीटरसन ने GT vs MI मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए कहा, “आखिरी बार कब किसी भारतीय क्रिकेटर को भारत में अपमानित किया गया था? मैंने कभी किसी भारतीय खिलाड़ी को इस तरह से अपमानित होते नहीं देखा जैसा फैंस यहां अहमदाबाद में हार्दिक पंड्या के खिलाफ जमकर हूटिंग कर रहे हैं। यह एक दुर्लभ घटना है।”

संजू सैमसन के सिर सजी IPL 2024 की ऑरेंज कैप, पर्पल कैप से चूके जसप्रीत बुमराह

The Chants of Rohit Rohit in Narendra Modi stadium 😍

pic.twitter.com/Ys4YKAEZoj