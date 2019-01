WIvsENG; 1st ODI: केमार रोच की कहर बरपाती गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड ने टेके घुटने

केमार रोच की कहर बरपाती गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम बारबाडोस में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 77 रन पर सिमट गई। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए थे। इस तरह वेस्टइंडीज के पास अब कुल 339 रन की बढत हो गई है। दूसरे दिन के खेल में गेंदबाजों का बोलबाला रहा और कुल 18 विकेट गिरे। मेजबान टीम के पहली पारी के 289 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम 30.2 ओवर में 77 रन पर सिमट गई। केमार रोच ने 11 ओवर में 17 रन देकर 5 विकेट झटके। कप्तान जेसन होल्डर और अलजारी जोसेफ को 2-2 विकेट मिले।

