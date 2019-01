india vs australia: जाधव ने शेयर की धौनी की फोटो, फटी जींस को लेकर लोगों ने किया TROLL

भारत (India National Cricket Team) ने ऑस्ट्रेलिया (Australia National Cricket Team) के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इस सीरीज में महेंद्र सिंह धौनी (Mahendra Singh Dhoni) के बल्ले से लगातार तीन हाफसेंचुरी निकलीं और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। धौनी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) पर खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में नॉटआउट 87 रनों की पारी खेली और केदार जाधव (Kedar Jadhav) के साथ मिलकर टीम को जीत तक पहुंचाया।

जाधव ने मैच के बाद धौनी की एक फोटो शेयर करते हुए, उनके लिए खास मेसेज लिखा। जाधव ने ट्वीट में लिखा, 'शानदार सीरीज माही भाई। हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कल (मेलबर्न वनडे) के मैच में मुझे गाइड करने के लिए शुक्रिया। हम लोगों का इसी तरह मनोरंजन करते रहिए।'

Great series Mahibhai @msdhoni Always get to learn a lot from you. Thank You for guiding me yesterday also. 🙏 Keep entertaining us all ❤️ pic.twitter.com/15E4CE2SXf — IamKedar (@JadhavKedar) January 19, 2019

जाधव ने धौनी की जो फोटो शेयर की है, उसमें उन्होंने रग्ड जीन्स पहन रखी है। ट्विटर पर धौनी की इस जीन्स को लेकर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया है। धौनी को ट्रोल करते हुए, लोगों ने कुछ इस तरह के ट्वीट्स किए...

That jeans 🤣🤣🤣.. Love MSD — Shakti Prasad Sarangi ⚡ (@iamshakti93) January 19, 2019

OMG

Now i can say how is able to convert those 1's into 2's🙏🙏 pic.twitter.com/wHiTXaoodh — Ankit Prakash Ching (@arunankit46) January 19, 2019

mai bhi aise jeans lunga ab 🤣🤣🤣🤣

🤣🤣 — IMSahni (@tarunshani) January 19, 2019

When you pull out a dive from half crease 😉#AUSvIND pic.twitter.com/SpbfzEdlpb — 100rabh Dwivedi (@Dwivedi100rabh) January 19, 2019

His torn jeans says work hard.Nothing comes easy. — Vidhu Balakrishnan (@vidhu56) January 19, 2019