VIDEO: अब 'चहल टीवी' पर आए केदार जाधव, चांद पर ले जाने का किया वादा

टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल के 'चहल टीवी' पर आने वाले नए खिलाड़ी हैं- केदार जाधव। भारत ने तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। विकेटकीपर-बल्लेबाज महेंद्र सिंह धौनी ने मेलबर्न में खेले गए तीसरे वनडे में 114 गेंद में नाबाद 87 रन बनाए, जिसकी मदद से भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज करके सीरीज 2-1 से अपने नाम की। सीरीज जीतने के बाद केदार जाधव ने 'चहल टीवी' पर एक इंटरव्यू दिया।

यह ‘चहल टीवी’ पर युजवेंद्र चहल का तीसरा शो है। इससे पहले वह रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली का इंटव्यू ले चुके हैं। विराट कोहली ने तो चहल टीवी को प्रमोट करते हुए कहा था कि उनके लिए ‘चहल टीवी’ पर आना 39वां शतक बनाने से भी ज्यादा बड़ा अचीवमेंट हैं। अब केदार जाधव ने ‘चहल टीवी’ को चांद पर ले जाने का वादा कर दिया है।

दरअसल, युजवेंद्र ने इंटरव्यू के आखिर में केदार जाधव कहा था कि ‘चहल टीवी’को प्रमोट करने के लिए कुछ कहें। इसका जवाब देते हुए केदार ने कहा, ‘चहल टीवी के बारे में आपने मुझे अभी बताया। वैसे मैं इससे पहले ही बहुत लोगों से इसके बारे में सुन चुका हूं। मुझे लगता है कि आपका चैनल पहले से ही काफी मशहूर है। फिर भी मैं इसके लिए कुछ कोशिश जरूर करूंगा। हम सात समंदर पार पहले ही आ चुके हैं। अभी मैं चांद पर भी इसे ले जाने की कोशिश करूंगा।’

केदार जाधव ने 'चहल टीवी' पर कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने पूरे मैच के दौरान उनकी मदद की। तभी दोनों के बीच मैच विनिंग साझेदारी हुई।'

धौनी के साथ अपनी भागीदारी पर केदार जाधव ने 'चहल टीवी' पर कहा, ''जब भी गेंदों और रनों के बीच फासला बढ़ता, मैं गेंद को हिट करने की कोशिश करता। जब भी मैं धौनी की आंखों में देखता मुझे हमेशा अपने लिए कुछ न कुछ बात दिखाई पड़ती है। मेरा मकसद रन रेट को मैनटेन करना था। यह ऑस्ट्रेलिया में मेरा पहला मैच था। मैं अपने गेम के अनुसार खेलना चाहता था और स्ट्राइक रोटेट करते रहना चाहता था। मैं जानता था कि यदि मैं ऐसा कर पाया तभी हम जीत की ओर बढ़ सकते हैं।''

इस जीत को टीम प्रयास बताते हुए केदार जाधव ने कहा, ''इस जीत में हर खिलाड़ी ने योगदान दिया। इसलिए यह जीत सबकी साझा है। हम चाहेंगे कि जीत का यह सिलसिला चलता रहे।''

MUST WATCH: Chahal TV's latest guest - @JadhavKedar



Kedar Jadhav on his match-winning half century, the @msdhoni touch and taking Chahal TV to the moon 😁👌 @yuzi_chahal - Episode 3 has it all - by @RajalArora



Full video Link 👉👉 https://t.co/UMuNk1cpV0 pic.twitter.com/OEhLpCKJe7