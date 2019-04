महिला IPL टी-20 चैलेंज में खेलने वाली कश्मीर की पहली महिला क्रिकेटर बनीं जासिया अख्तर

जम्मू कश्मीर की जासिया अख्तर वुमंस टी-20 चैलेंज टीम में शामिल होने वाली वहां की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। अख्तर शोपियां जिले की रहने वाली है और पंजाब महिला टीम के लिए खेलती हैं। जासिया के लिए एक और उपलब्धि यह है कि अब वह वुमंस इंडियन प्रीमियर लीग (Women IPL) में भी खेलेंगी। इसकी शुरुआत 6 मई से हो रही है। जासिया ने बताया, ''उन्हें 24 अप्रैल को बीसीसीआई से फोन आया और उनसे टीम को 2 मई को जवाइन करने के लिए कहा गया।''

उन्होंने कहा, ''यह मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। जम्मू-कश्मीर की मेरी जैसी युवा लड़की वुमंस टी-20 चैलेंज टीम में शामिल होगी। जासिया ट्रेल ब्लाजर्स का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस टीम का नेतत्व स्मति मंधाना करेंगी। हरमनप्रीत कौर और मिताली राज सुपरनोवास और विलोसिटी की कप्तान होंगी।

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी जासिया अख्तर को उनकी इस उपबल्धि पर बधाई दी है।

