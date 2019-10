कार्ति चिंदबरम ने जय शाह के BCCI सचिव बनने पर उठाया सवाल, हुए ट्रोल

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सचिव का पद संभालने जा रहे हैं। वह पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की टीम का हिस्सा होंगे। गांगुली बोर्ड के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। गांगुली का बीसीसीआई अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि इस पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन भरा गया है और वह गांगुली का ही है। जय शाह भारतीय क्रिकेट के लिए कोई अनजाना नाम नहीं है। वह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव रह चुके हैं। अब जय शाह के बीसीसीआई के सचिव पद संभालने को लेकर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने तंज कसा है, लेकिन उनके इस ट्वीट के बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया गया है।

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे ने जय शाह के चयन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने टि्वटर पर लिखा- सोचिए यदि यूपीए सरकार में मैं बीसीसीआई का सचिव बन जाता, उस समय मेरे पिता गृहमंत्री थे। उस पर राष्ट्रवादी और भक्त किस तरह रिएक्ट करते। उनके इस ट्वीट पर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया है।

What if I had been “elected” as @BCCI Secretary during UPA when my father was @HMOIndia, how would the “Nationalists” n Bhakts have reacted? #JustAsking https://t.co/EIYkEU43sO