Kargil Vijay Diwas:कोहली-गंभीर समेत कई क्रिकेटरों ने इस अंदाज में किया देश के हीरो को सलाम

आज पूरा देश 20वां कारगिल विजय दिवस के रूप में अपने अपने वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत को एतिहासिक जीत दिलाई थी। इस कड़ी में पूर्व और वर्तमान क्रिकेटरों ने भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि, 'हम आपके द्वारा किए गए बलिदानों को कभी नहीं भूलेंगे.. रिस्पेक्ट, प्यार, सैल्यूट..' जय हिंद.. कारगिल विजय दिवस।

We will never forget all the sacrifices you made for us. Respect, Love, Salute. 🇮🇳 #JaiHind #KargilVijayDiwas

— Virat Kohli (@imVkohli) July 26, 2019

भारत के पूर्व खिलाड़ी और ईस्ट दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर जो अकसर इंडियन आर्मी की तारीफ करते रहते हैं। उन्होंने इस खास मौके पर हिंदी भाषा में सोशल मीडिया पर वीर सपूतों को याद किया।

"ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा

ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा

पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने हैं प्राण गवाये

कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आये।"



कारगिल के शहीद जवानों को मेरा दिल से शत शत नमन। भारत माता की जय 🇮🇳 #KargilVijayDiwas pic.twitter.com/kwWbv3hr0Q

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) July 26, 2019

भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने कारगिल युद्ध के हीरो को याद किया और लिखा कि, 'मैं इंडियन आर्मी के शहीद सैनिकों के बलिदान को कभी भूल नहीं पाउंगा। जिस तरह का साहस उन्होंने दिखाया, वह अतुल्य है।

I will never forget the sacrifices made by the martyrs of our Indian Army, the courage they showed in the Kargil war. Jai Hind! #KargilVijayDiwas 🇮🇳⛰️ pic.twitter.com/aqzjN9vgn7

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 26, 2019

The sacrifices of our brave soldiers will never be forgotten. Respect to our true heroes we salute you.🇮🇳🙏🏻 #KargilVijayDiwas

— K L Rahul (@klrahul11) July 26, 2019

We shall always be grateful for what our Jawans have done for the country. They deserve respect of the highest level. Jai Hind! 🇮🇳 #KargilVijayDiwas

— Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) July 26, 2019

I bow down to the sacrifice of the soldiers who reclaimed the peaks , sacrificed their lives

and salute the courage and valour of the men and women who stand guard.#KargilVijayDiwas pic.twitter.com/EJ3l76Eh5p

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 26, 2019

I salute the unflinching courage of our martyred soldiers & everyone who fought the Kargil War diligently, protected the nation & its people. Your sacrifices will be held in high regard & remembered today & every day. #KargilVijayDiwas pic.twitter.com/PCL9RvYpR2

बता दें कि कारगिल दिवस जम्मू-कश्मीर में 1999 में भारत की पाकिस्तान पर हुई जीत की याद में हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 में आज ही के दिन भारत के वीर सपूतों ने कारगिल की चोटियों से पाकिस्तानी फौज को खदेड़कर तिरंगा फहराया था। करीब दो महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जांबाजी का ऐसा उदाहरण है, जिस पर हर देशवासी को गर्व है।