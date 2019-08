VIDEO: कपिल देव की गेंद पर करीना ने साड़ी पहनकर मारा 'सिक्स', तैमूर के लिए मांगा खास तोहफा

भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा नाम है- कपिल देव। भारतीय क्रिकेट के विकास में उनका अहम योगदान है। 'हरियाणा हरिकेन' के नाम से मशहूर कपिल देव (Kapil Dev) ने इंग्लैंड की सरजमीं पर 1983 में भारत को पहला विश्व कप जितवाया था। कमजोर मानी जाने वाली टीम इंडिया ने सबसे मजबूत वेस्टइंडीज को मात देकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इसके बाद ही क्रिकेट भारत में लोकप्रिय हुआ। युवा क्रिकेटर आज भी कपिल को प्रेरणा मानते हैं। ऐसे में जब कपिल देव एक टेलीविजन रिएलिटी शो में पहुंचे तो करीना भी उनकी फैन हो गई। करीना ने शो में कपिल की बॉलिंग पर बैटिंग की और साथ ही उनसे तैमूर के लिए एक गिफ्ट भी मांगा।

कपिल देव और 1983 के वर्ल्ड कप को लेकर एक फिल्म बनाई जा रही है। इस फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह कपिल देव का किरदार निभा रहे हैं। उनके साथ दीपिका पादुकोण, एमी विर्क, हार्डी संधू और कई अन्य कलाकार काम कर रहे हैं। कपिल देव इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए जीटीवी के डांस रिएलिटी शो 'डांस इंडिया डांस' में आए थे। जहां उन्होंने प्रतिभागियों के साथ काफी मजे किए।

शो के दौरान कपिल देव और शो की जज करीना कपूर ने क्रिकेट खेला। कपिल की एक गेंद पर करीना कपूर ने शॉट भी खेला, जो स्टेज के बाहर चला गया। इस दौरान करीना कपूर ने कपिल देव से अपने बेटे तैमूर के लिए भी एक तोहफा मांगा।

करीना ने कपिल देव से यह अनुरोध किया कि वह तैमूर अली खान के लिए बल्ले पर हस्ताक्षर कर दें। कपिल ने करीना का अनुरोध स्वीकार कर लिया। जब कपिल बल्ले पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो करीना काफी खुश नजर आ रही थीं। करीना ने यह इच्छा भी प्रकट की कि शायद उनका बेटा एक क्रिकेटर बने। उन्होंने कहा, अंदर ही अंदर एक खवाहिश है कि मेरा बेटा शायद क्रिकेटर बन जाए। इससे बेहतर गिफ्ट मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता। टेलीविजन शो में करीना कपूर खान ने यह बात कही।

