खिलाड़ियों के साथ परिचय और मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम के प्रति समझ ने ही रवि शास्त्री को दोबारा से टीम का मुख्य कोच बनने में बड़ी भूमिका अदा की है। रवि शास्त्री 2021 में होने वाले टी-20 विश्व कप तक टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे। शास्त्री इस समय टीम के साथ विंडीज दौरे पर हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएसी के समक्ष इंटरव्यू दिया। शास्त्री ने इस रेस में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर टॉम मूडी और न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन को पीछे छोड़ा। कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और शांता रंगास्वामी की तीन सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने रवि शास्त्री को भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच पद पर बरकरार रखा।

शास्त्री को हेसन ने दी चुनौती

सीएसी ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन कर यह जानकारी दी। सीएसी के चेयरमैन कपिल देव ने कहा, 'हमें पूरा दिन लगा। हमारे बीच लगभग तीन घंटे का अंतर था, क्योंकि वेस्ट इंडीज से इंटरव्यू लेने के लिए हम दो लोगों का इंतजार कर रहे थे।' उन्होंने कहा, 'एक ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी थे, इसीलिए हमें इतने समय की जरूरत थी। प्रणाली बहुत सरल थी। हमारे पास खुद का आकलन था। मैंने उनसे या उनके (सीएसी सह-सदस्यों) से यह नहीं पूछा कि प्रत्येक उम्मीदवार को हम क्या अंक दे रहे थे। हमने सभी खातों और संख्याओं को भरने के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया, इसलिए हमें थोड़ा समय लगा। नंबर तीन पर टॉम मूडी, नंबर दो पर न्यूजीलैंड के माइक हेसन हैं और फिर नंबर एक पर रवि शास्त्री हैं, जिसकी आप सब को उम्मीद थी।'

