कपिल देव के साथी खिलाड़ी अंशुमान गायकवाड़ को है ब्लड कैंसर, BCCI से मदद का है इंतजार

कपिल देव के साथी खिलाड़ी अंशुमान गायकवाड़ को ब्लड कैंसर है। इसके लिए उन्होंने BCCI से मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि एक ऐसा सिस्टम बने, जिसमें हम योगदान दे सकें और उससे लोगों की मदद हो।

former india captain kapil dev along with anshuman gaekwad and shantha rangaswamy pti

Vikash Gaur Sat, 13 Jul 2024 03:35 PM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली